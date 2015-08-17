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أخبار مصر للساعة1.. وفاة والدة السيسى والرئاسة تعلن إقتصار العزاء على أسرتها

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أخبار مصر للساعة1.. وفاة والدة السيسى والرئاسة تعلن إقتصار العزاء على أسرتها أخبار مصر للساعة1.. وفاة والدة السيسى والرئاسة تعلن إقتصار العزاء على أسرتها

تعليقات (6)

1

البقاء لله .

بواسطة: طارق الجارحي

بتاريخ: الإثنين، 17 أغسطس 2015 01:06 م

هكذا تطبيق سنه النبي ( ص)

2

بواسطة: حسن

بتاريخ: الإثنين، 17 أغسطس 2015 01:06 م

ربنا يرحمها برحمته ويجعل مسواها الجنه

3

انا لله وانا اليه راجعون

بواسطة: Abdelwahabbahiry

بتاريخ: الإثنين، 17 أغسطس 2015 01:09 م

عزائي للقائد العظيم وا?سرة الكريمة رحم الله ا?م الفاضلة التى وهبت اعظم الرجال والبقاء لله

4

البقاء لله

بواسطة: قلب مصر

بتاريخ: الإثنين، 17 أغسطس 2015 01:12 م

نسأل الله لسيادتكم ان يرزقكم الصبر على فراقها وأن يسكنها الفردوس الأعلى

5

عزاء واجب

بواسطة: مهندس/صلاح نجم

بتاريخ: الإثنين، 17 أغسطس 2015 01:15 م

البقاء لله...........والهمك الله الصبر والسلوان يافخامة الرئيس

6

تقبل عزائنا وانعم الله للولدة الجنه والمغفرة بأذن الله تعالي

بواسطة: عزاء اهل اسكندرية من السيد البنا

بتاريخ: الإثنين، 17 أغسطس 2015 01:22 م

عزاء والدة الرئيس اسمح لي سيادة الرئيس والدتك هي ام المصريين

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