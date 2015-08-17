أخبار مصر للساعة1.. وفاة والدة السيسى والرئاسة تعلن إقتصار العزاء على أسرتها

تعليقات (6)
2
السيسي
بواسطة: حسنبتاريخ: الإثنين، 17 أغسطس 2015 01:06 م
ربنا يرحمها برحمته ويجعل مسواها الجنه
3
انا لله وانا اليه راجعون
بواسطة: Abdelwahabbahiryبتاريخ: الإثنين، 17 أغسطس 2015 01:09 م
عزائي للقائد العظيم وا?سرة الكريمة رحم الله ا?م الفاضلة التى وهبت مصر اعظم الرجال والبقاء لله
4
البقاء لله
بواسطة: قلب مصربتاريخ: الإثنين، 17 أغسطس 2015 01:12 م
نسأل الله لسيادتكم ان يرزقكم الصبر على فراقها وأن يسكنها الفردوس الأعلى
5
عزاء واجب
بواسطة: مهندس/صلاح نجمبتاريخ: الإثنين، 17 أغسطس 2015 01:15 م
البقاء لله...........والهمك الله الصبر والسلوان يافخامة الرئيس
6
تقبل عزائنا وانعم الله للولدة الجنه والمغفرة بأذن الله تعالي
بواسطة: عزاء اهل اسكندرية من السيد البنابتاريخ: الإثنين، 17 أغسطس 2015 01:22 م
عزاء والدة الرئيس اسمح لي سيادة الرئيس والدتك هي ام المصريين
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1
البقاء لله .
بواسطة: طارق الجارحيبتاريخ: الإثنين، 17 أغسطس 2015 01:06 م
هكذا تطبيق سنه النبي ( ص)