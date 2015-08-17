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بالفيديو..السيسى فى حوار تلفزيونى سابق :كنت محظوظا بأمى لأنها كانت شديدة الحكمة

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بالفيديو..السيسى فى حوار تلفزيونى سابق :كنت محظوظا بأمى لأنها كانت شديدة الحكمة بالفيديو..السيسى فى حوار تلفزيونى سابق :كنت محظوظا بأمى لأنها كانت شديدة الحكمة
انتقلت إلى رحمة الله والدة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فجر اليوم، إثر أزمة صحية ألمّت بها خلال الفترة الماضية.

وكان الرئيس السيسى، قد صرح من قبل خلال لقائه بعدد من الإعلاميين قبل الانتخابات الرئاسية، إن كل شخص يرى أمه أحسن أم، وأنه شخصيا كان محظوظا بأمه.

وأضاف السيسى، بدون مبالغة أو مجاملة أنا كنت محظوظ بأمى أوى لأنها كانت شديدة الحكمة وشديدة الإيمان بالله، وعلمتنى التجرد فى أحكامى، والتجرد يعنى القدرة على الحكم بموضوعية”.

وتابع كلامه “لما علمتنى التجرد أبتديت أحكم عليها وعلى ممارستها بتجرد فزاد حبى واحترامى وتقديرى ليها، وكانت دائما تعطى العذر للناس”.

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مصر 365

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