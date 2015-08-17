مباحث المعصرة تقبض على عاطل وراء سرقة أجهزة من مدرسة لغات

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى كشف غموض واقعة سرقة أجهزة من داخل مدرسة لغات بمنطقة حدائق حلوان، وتبين أن عاطلا وراء تسلق سور المدرسة وكسر قفل غرفة الحاسب الآلى وسرقة الأجهزة حتى تم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة المعصرة بلاغا من "أحمد إسماعيل الشاذلى" 59 سنة مدير مدرسة فاطمة الزهراء للغات الكائنة بمنطقة حدائق حلوان، باكتشافه كسر قفل معمل الحاسب الآلى الخاص برياض الأطفال الكائن بالطابق الأرضى بالمدرسة، وسرقة {شاشة L C D 42 بوصة، جهاز هارد ديسك، بعض الرامات من داخل أجهزة الكمبيوتر} ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقة .

وبانتقال قوة أمنية من مباحث القسم لإجراء المعاينة وجد كسر لقفل المعمل، وعثر على عتلة حديدية "تم التحفظ عليها".

ومن خلال التحريات تمكن ضباط مباحث القسم من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه "نادى أ ص" 36 سنة لا يعمل ومقيم دائرة القسم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة باستخدام العتلة المعثور عليها بمحل البلاغ، عقب تسلقه لسور المدرسة وجارى تكثيف الجهود لإعادة المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .