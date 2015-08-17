أخبار عاجلة

فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -
جلسة خاصة بين عبد الحفيظ وأكرم توفيق -
مرتضى: «زيارة رئيس الوزراء للزمالك أكبر رد على الأعداء» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مباحث المعصرة تقبض على عاطل وراء سرقة أجهزة من مدرسة لغات

Google+ Print
مباحث المعصرة تقبض على عاطل وراء سرقة أجهزة من مدرسة لغات مباحث المعصرة تقبض على عاطل وراء سرقة أجهزة من مدرسة لغات
نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى كشف غموض واقعة سرقة أجهزة من داخل مدرسة لغات بمنطقة حدائق حلوان، وتبين أن عاطلا وراء تسلق سور المدرسة وكسر قفل غرفة الحاسب الآلى وسرقة الأجهزة حتى تم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة المعصرة بلاغا من "أحمد إسماعيل الشاذلى" 59 سنة مدير مدرسة فاطمة الزهراء للغات الكائنة بمنطقة حدائق حلوان، باكتشافه كسر قفل معمل الحاسب الآلى الخاص برياض الأطفال الكائن بالطابق الأرضى بالمدرسة، وسرقة {شاشة L C D 42 بوصة، جهاز هارد ديسك، بعض الرامات من داخل أجهزة الكمبيوتر} ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقة .

وبانتقال قوة أمنية من مباحث القسم لإجراء المعاينة وجد كسر لقفل المعمل، وعثر على عتلة حديدية "تم التحفظ عليها".

ومن خلال التحريات تمكن ضباط مباحث القسم من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه "نادى أ ص" 36 سنة لا يعمل ومقيم دائرة القسم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة باستخدام العتلة المعثور عليها بمحل البلاغ، عقب تسلقه لسور المدرسة وجارى تكثيف الجهود لإعادة المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365