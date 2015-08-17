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مكافحة مخدرات بلبيس تحبط ترويج كيلو حشيش و20 كيلو بانجو

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مكافحة مخدرات بلبيس تحبط ترويج كيلو حشيش و20 كيلو بانجو مكافحة مخدرات بلبيس تحبط ترويج كيلو حشيش و20 كيلو بانجو
تمكن الرائد محمد النحال، رئيس مكافحة مخدرات بلبيس، اليوم، بإشراف اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، من ضبط عاطلين قبل ترويجهما كيلو حشيش و20 كيلو بانجو بمدينة بلبيس، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت معلومات سرية قد وردت إلى الرائد محمد النحال عن قيام كل من "حسام.ع.ا"، وشهرته "حسام اللواء"، 21 سنة، عاطل، و"محمد.إ.ق"، وشهرته "محمد أبوسلمى"، 29 سنة، عاطل، بترويج كمية من مخدر الحشيش والبانجو.

وبعد إذن النيابة العامة والتحريات السرية تمكنت مأمورية من مكتب مكافحة مخدرات بلبيس، وبإشراف العقيد محمد هلال، رئيس مكافحة مخدرات الشرقية، من عمل كمين للمتهمين بأول طريق بلبيس، وتم ضبطهما وضبط وبحوزتهما كيلو حشيش، و20 كيلو بانجو، وعدد اثنين تليفون محمول، ومبلغ مالى 450 جنيهًا، ودراجة بخارية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر رقم 37680 جنايات بلبيس.

يذكر أن الرائد محمد النحال تمكن منذ يومين من ضبط عاطل من شمال سيناء قبل ترويجه كيلو هيروين ببلبيس، وقيامه بضبط العديد من مروجى المواد المخدرة بدائرة جنوب الشرقية.

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مصر 365