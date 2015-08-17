حبس موظف سابق بمصر للطيران لاتهامه بالنصب على المواطنين بالساحل

أمرت نيابة الساحل بحبس موظف سابق بشركة مصر للطيران 15 يوما لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة مساعدتهم على الحصول على وظائف وتسفيرهم للعمل بالخارج.

كانت معلومات قد وردت للواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتعرض العديد من المواطنين لوقائع نصب واحتيال واستيلاء على أموالهم من قبل آخرين، بزعم توظيفهم بشركة مصر للطيران وشركات القطاع الخاص وتسفيرهم للعمل بالدول العربية والأوروبية وتخصيص شقق لهم فى المدن الجديدة.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير برئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، عن أن وراء هذا النشاط "م.ح.ع.ر" موظف سابق بشركة مصر للطيران، حيث يزعم المتهم لضحاياه بعلاقته بالمسئولين فى بعض الهيئات والوزارات الحكومية وقدرته على تعيينهم للعمل بمرتبات مجزية - وخاصة بشركة مصر للطيران وتسفيرهم للعمل بالخارج وتخصيص وحدات سكنية لهم بمدينة 6 أكتوبر وحصل منهم على مبالغ مالية طائلة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وعثر بمسكنه على كمية من عقود العمل الوهمية خالية البيانات منسوبة للعديد من شركات القطاع الخاص والمصانع وشركة مصر للطيران تحمل بصمات أختام مقلدة.

وأيضا كمية من عقود وهمية بتخصيص وحدات سكنية بمدينة 6 أكتوبر بعضها خالى البيانات "مزورة بالكامل" والعديد من المستندات الخاصة بأشخاص راغبى السفر للعمل بالخارج (سير ذاتية، صحف الحالة الجنائية، شهادات دراسية، شهادات ميلاد، شهادات خبرة، شهادات تخرج) ومجموعة من طلبات اشتراك تأمين للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص منسوب للهيئة العامة للتأمين الاجتماعى خالية البيانات "معدة للتزوير"، مجموعة من المستندات الخاصة بأشخاص من راغبى الحصول على قروض بنكية "فواتير كهرباء، مفردات مرتب منسوبة للعديد من الشركات الخاصة – صور بطاقات رقم قومى – إقرارت منسوبة إلى أحد البنوك المصرى خالية البيانات".

بالإضافة إلى خطابات تعيين منسوبة إلى شركة مصر للخطوط الجوية "مزورة" 11 جواز سفر خاصة بضحاياه، أجندة مبين بها بيانات بضحاياه والوظائف التى يقوم بعرضها والمستندات المطلوبة للتعيين والمستندات المطلوبة لمنح القروض البنكية، مبلغ (8500) جنيه من متحصلات نشاطه، عدد (3) هواتف محمول ماركات مختلفة.

وتم الاستدلال على 30 من ضحايا المتهم وقرروا بقيام المتهم بالاحتيال عليهم بطرق مختلفة والاستيلاء على أموال طائلة منهم

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