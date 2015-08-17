سقوط أوكرانيتين وربات منزل ورجال أعمال أثناء ممارسة الدعارة بالقاهرة والجيزة

شنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، برئاسة اللواء أمجد شافعى، صباح اليوم الاثنين، أكبر حملة أمنية على الشقق المفروشة بمحافظتى القاهرة والجيزة.

وقد تمكنت من ضبط ثلاث وقائع أولها سقوط فتاتين من أوكرانيا أثناء ممارسة الدعارة متلبستين داخل إحدى الشقق المفروشة بالقاهرة.

كانت قد وردت معلومات للواء محمد ذكاء، مدير النشاط الداخلى بالإدارة، تفيد إعلان فتاتين من أوكرانيا رغبتهما فى ممارسة الجنس مقابل 2500 جنيه مصرى للساعة الواحدة وإعلان تواجدهما فى القاهرة على أحد المواقع الإلكترونية الإباحية.

وكشفت التحريات قيام سيدة أوكرانية تدعى فيكتوريا بإدارة واستغلال بعض النسوة من أوكرانيا والروسيات وإرسالهن إلى الدول، لممارسة الدعارة بمقابل مادى دون تمييز، ويتم الاتفاق معهن عن طريق أرقام الهاتف الموجودة على الموقع بشبكة الإنترنت عن طريق برامج المحادثات، وأن الفتيات يقمن بإرسال المبالغ متحصلات الدعارة إليها بعد ذلك.

وبعد تحديد موقع الفتاتين وإنهاء الإجراءات القانونية، خرجت حملة أمنية برئاسة العقيد أحمد طاهر والعقيد عصام أبو عرب، وتم ضبط المتهمتين أثناء ممارسة الرذيلة مع رجل أعمال مصرى بمقابل 4500 جنيه داخل إحدى الشقق المفروشة بمدينة نصر.

تم التحفظ مبالغ كبيرة بلغت 50 ألف جنيه وشهادة تحويل مبلغ مالية للخارج من الفتيات، وتم التحفظ على وأوقية ذكرية وأجهزة ذكرية صناعية مستعملة وجديدة ولاب توب محمل عليه صور وأفلام فاضحة وجنسية وهاتفين خلويين والملابس الداخلية والخارجية الخاصة بالمتهمة.

كما تمكنت الإدارة من ضبط قواد وبصحبته فتاة وراغب متعة متلبسين أثناء ممارسة الجنس مقابل 450 جنيها.

وبتفتيش منزل القواد تم ضبط بندقية آلية وأسلحة حقيقية وصوت وأسلحة بيضاء ومخدرات والملابس الداخلية والخارجية للمتهمين.

وفى نفس السياق تمكنت قوة الإدارة من ضبط 6 أشخاص داخل شقة مفروشة بمنطقة حدائق الأهرام بينهم طالبة فى كلية إعلام وفتاتين قادمتين من السويس ربات منزل ورجل أعمال راغب متعة وقواد ومعاونه لممارسة البغاء مقابل 1500 جنيه للفتاه لإقامة حفلة جنس جماعى لرجل الأعمال وتم ضبط اثنين من الفتيات متلبساتن مع راغب المتعة وفتاة أخرى أثناء قيامها بالرقص وتم التحفظ على الملابس الداخلية والخارجية ومنشطات جنسية وهواتف محمولة، وبالعرض على اللواء زكريا أبو زينة أمر بتحرير محاضر للمتهمين وتمت إحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيق.