القبض على مراسل قناة "الجزيرة" ببنى سويف بحوزته أجهزة بث حديثة

تمكنت مباحث مركز ناصر شمال بنى سويف، من ضبط مراسل قناة الجزيرة (أبوحمزة) وبحوزته أجهزة بث حديثة، وإبراهيم الجمل قائد العمليات النوعية لجماعة الإخوان بمراكز المحافظة وبحوزته عدة كتب لمؤسسى الجماعة .

تحررت المحاضر اللازمة وأحيل المتهمان للنيابة لمباشرة التحقيق.

كانت معلومات وردت إلى مباحث ناصر، تفيد قيام محمد عبد النبى زكريا عبد المطلب شهرته أبو حمزة 31 سنة بكالوريوس تجارة يقيم قرية بهبشين مركز ناصر، وصاحب محل أجهزة دش بقرية البرج دائرة المركز، ويستخدم شبكة إنترنت حديثة فى بث أخبار لقناة الجزيرة، بالإضافة إلى قيام جابر إبراهيم الجمل مدرس 32 بندر ناصر، عنصر إخوانى بقيادة مجموعات لتنفيذ العمليات النوعية والتفجيرات.

تم تقنين الإجراءات والحصول على إذن من النيابة العامة، و قامت حملة أشرف عليها اللواء رضا طبلية مدير الأمن، وداهمت حملة ضمت العميد خلف حسين مدير المباحث الجنائية والمقدم محمد الخولى رئيس مباحث مركز ناصر منزل المتهم الأول فيى قرية البرج دائرة المركز، وعثرت داخله على شبكة اتصالات (محطة بث) بها 1500 خط ، 2 جهاز نانو بريدج (نقل معلومات من مكان لآخر)، وكارت مغلق يحمل عبارات طلاب الإخوان، و12 جهاز روتر منهم 10 بث عبر الإنترنت، و9 أجهزة تقوية، ومثبت كهربائى، و2 كاميرا رقمية، وكمية كبيرة من الكابلات والأسلاك، و7 بنس، تم تحرير المحضر رقم 3875.

كما ألقى القبض على المتهم الثانى وبحوزته أنواع مختلفة من الكتب بعضها لمؤسسى الجماعة وقياداتها المحضر وتحرر المحضر رقم 3874.