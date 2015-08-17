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أمن السويس يغلق 22 شقة مفروشة يستأجرها مجهولون بمدينة السلام

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أمن السويس يغلق 22 شقة مفروشة يستأجرها مجهولون بمدينة السلام أمن السويس يغلق 22 شقة مفروشة يستأجرها مجهولون بمدينة السلام
قاد اللواء جمال عبد البارى مدير أمن السويس حملة أمنية مكبرة استهدفت تمشيط مدينتى السلام 1 والسلام 2، لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام والعناصر الإرهابية الخطرة التى تتخذ من المدن الواقعة على أطراف المدينة مخبئا لها.

وأسفرت الحملة عن ضبط 48 هاربا من تنفيذ أحكام، وفى مجال فحص العقارات والشقق المفروشة بمدينة السلام تم ضبط 22 شقة تؤجر مفروش لأشخاص مجهولين بدون، كما تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة أغلبها أقراص مخدرة.

شارك فى الحملة العميدان محمد والى مدير المباحث، ومحمد شرباص رئيس إدارة البحث الجنائى، والمقدم محمد ترك رئيس باحث قسم فيصل، والنقيب أحمد عبد الفتاح رئيس مباحث قسم عتاقة، وضباط إدارة البحث الجنائى وفرع الأمن الوطنى فى السويس، وفرق الأمن.

وأشار اللواء عبد البارى خلال قيادة الحملة أن القوات تستهدف العناصر الهاربة، والعناصر الإرهابية التى تختبئ فى المدن الجديدة الواقعة على أطراف المدينة، واللصوص الذين يروعون أمن المواطنين.

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مصر 365