أخبار عاجلة

فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -
جلسة خاصة بين عبد الحفيظ وأكرم توفيق -
مرتضى: «زيارة رئيس الوزراء للزمالك أكبر رد على الأعداء» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وصول 46 ألف طن بوتاجاز وبضائع لموانئ السويس

Google+ Print
وصول 46 ألف طن بوتاجاز وبضائع لموانئ السويس وصول 46 ألف طن بوتاجاز وبضائع لموانئ السويس
قال المهندس هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن موانئ السويس استقبلت 46 ألف طن بضائع ومواد صناعية.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جاز وعلى متنها 6 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

ويستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة سبيرو وعلى متنها 10 آلاف طن بضائع عامة قادمة من العقبة، والسفينة كيم نورما وعلى متنها 2377 طن كيماويات فينيل اسيتات قادمة من سنغافورة.

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة مسرة و على متنها 107 ركاب و3 سيارات و16 شاحنة، والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 44 شاحنة والعبارة القاهرة وعلى متنها 317 راكبا و13 سيارة و5 شاحنات.

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة أيلة وعلى متنها 425 راكبا و45 سيارة ملاكى منها 2 سيارة تصدير، والسفينة سينا وعلى متنها 40 تريلا و44 راكبا.

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 68 سائحا إلى ومن الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية وممارسة الغوص.

ومغادرة اليخت ويرل ويند وعلى متنه 22 سائحا واليخت مسترال وعلى متنه 18 سائحا، كما شهد الميناء بالأمس رحلتى مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 122 سائحا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟