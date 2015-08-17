وصول 46 ألف طن بوتاجاز وبضائع لموانئ السويس

قال المهندس هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن موانئ السويس استقبلت 46 ألف طن بضائع ومواد صناعية.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة مصر جاز وعلى متنها 6 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

ويستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة سبيرو وعلى متنها 10 آلاف طن بضائع عامة قادمة من العقبة، والسفينة كيم نورما وعلى متنها 2377 طن كيماويات فينيل اسيتات قادمة من سنغافورة.

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة مسرة و على متنها 107 ركاب و3 سيارات و16 شاحنة، والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 44 شاحنة والعبارة القاهرة وعلى متنها 317 راكبا و13 سيارة و5 شاحنات.

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة أيلة وعلى متنها 425 راكبا و45 سيارة ملاكى منها 2 سيارة تصدير، والسفينة سينا وعلى متنها 40 تريلا و44 راكبا.

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 68 سائحا إلى ومن الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية وممارسة رياضة الغوص.

ومغادرة اليخت ويرل ويند وعلى متنه 22 سائحا واليخت مسترال وعلى متنه 18 سائحا، كما شهد الميناء بالأمس رحلتى مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 122 سائحا.

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