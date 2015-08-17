محلب يجتمع بالقيادات التنفيذية لقطاع الصحة والأطباء بالأقصر

>عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة الأقصر اجتماعا للقيادات التنفيذية بقطاع الصحة والأطباء بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور الوزراء المرافقين، ومحافظ الأقصر.

وفى بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اهتمامه بعقد هذا الاجتماع يأتى من منطلق حرصه على الاستماع لأكبر عدد من القيادات الطبية والأطباء بالمحافظة، حيث إنه لمس خلال الزيارة حالة من عدم الرضا عن الخدمات الصحية المقدمة بالمحافظة.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه يدرك أن الإمكانيات محدودة، ولكن يجب علينا استغلالها بطريقة تحقق الاستفادة المثلى منها، والبعد عن التعامل بشكل بيروقراطى مع الامور التى تحتاج تقييما سريعا للموقف الحالى ووضع حلول فورية لها، مشيرا إلى أنه لابد أن تكون هناك قيادة على درجة عالية من القدرة على حسن استغلال الموارد المتاحة، مؤكدا أننا ليس امامنا فى هذه الفترة سوى أن نخدم هذا الوطن وندير موارد الشعب بدرجة عالية من الكفاءة، فنحن نستطيع أن نغير هذا الواقع.

وأكد رئيس الوزراء أن توافر الخدمة الصحية بشكل لائق هو ركيزة أساسية من ركائز تحقيق العدالة الاجتماعية، وخاطب رئيس الوزراء الحضور قائلا: "اعمل بعقلك وقلبك واعتبر أن المستشفى هى بيتك، واعتبر أن هذه المهنة هى رسالة وليست مجرد وظيفة... انتم اول من يشعر بأنات المواطنين".

وشدد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على أنه أصر على اللقاء لأنه يريد أن يرى التغيير غدا، مضيفا أننا نبدأ تطبيق منظومة إصلاح جادة، ونعلم حقيقة الأوضاع الحالية، ونريد أداء وجهدا على أعلى مستوى من أجل تحقيق مستقبل أفضل لأبنائنا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن معهد القلب كان نموذجا لاقتحام المشكلات، حيث إن المعهد به كافة الإمكانيات لتحقيق نجاح مبهر، ولكن النتيجة لم تكن مبهرة، وتطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى ملف قانون الخدمة المدنية، حيث أكد أن الهدف من هذا القانون هو إصلاح الهيكل الإدارى للدولة بأكمله، فهو قانون يحاسب ويثيب، ويصلح تشوهات قانون موجود منذ 37 سنة كان يحرم المتفوقين من أى امتيازات.

من جانبه، أكد وزير الصحة على أننا عازمون على المضى قدما فى تطبيق منظومة التأمين الصحى، واستكمال كافة الأعمال الخاصة بتطوير المستشفيات بالمحافظة، مثل مستشفى إسنا التى ستتولى الشركة المنفذة لأعمال التطوير الانتهاء منها فى أقرب وقت.

وأشار الوزير إلى أهمية انعقاد هذا الاجتماع بحضور مسئولى الإدارات الصحية على مستوى المحافظة، لمناقشة كافة الأمور بالقطاع الطبى بالمحافظة، حيث تتبع هذه الإدارات عدد 111 وحدة صحية، تم تطبيق منظومة التأمين الصحى لغير القادرين فى 54 وحدة منها.

وأكد وزير الصحة أنه لا بديل على أن يكون النظام الصحى بالمحافظة على أعلى مستوى، مضيفا لن يتحقق ذلك إلا إذا تكاتفت الجهود.

وخلال الاجتماع، استمع رئيس الوزراء إلى بعض مداخلات من الحضور الذين تناولوا عددا من الموضوعات منها ما يتعلق بالبنية التحتية بالمستشفيات، والخدمة المقدمة فى الوحدات الصحية بالمراكز، والخطط الجارية لتطوير المستشفيات، وبرامج إضافة أسرّة جديدة للعناية المركزة والطوارئ، فضلا عن مشكلة نقص الأطباء فى عدد من التخصصات النادرة بالمحافظة.

وطالب الحضور بالعمل على توفير بعض عوامل الجذب للأطباء لمواجهة حالات النقص فى التخصصات النادرة.

وأجاب رئيس الوزراء ووزير الصحة على عدد من تساؤلات الحضور، ووعدا بدراسة عدد من الملفات المطروحة.

والتقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى ثانى أيام زيارته إلى محافظة الأقصر مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ الأقصر، حيث أكد فى بداية حديثه معهم أن البلد يتغير، وأنهم من يستطيعون المساهمة فى إحداث هذا التغيير، مشددا على أنه يؤمن باللامركزية، وأن المحافظ فى نظره هو رئيس الوزراء فى محافظته، والقيادات التنفيذية للوزارات هم الوزراء، وطلب من محافظ الأقصر وكافة المحافظين – كل فى محافظته- عقد اجتماع أسبوعى أشبه بمجلس وزراء مصغر بنفس توقيت عقد مجلس الوزراء، يتم فيه الخروج بقرارات محددة لمصلحة المواطنين.

ونوه رئيس الوزراء خلال الاجتماع عن أن اتخاذ القرار السريع لمصلحة المواطنين مهم جدا فى هذه الفترة، فبالأمس تم اتخاذ قرار برصف طريق منشأة العمارى على الفور، وبالفعل وصلت المعدات من مساء أمس إلى الطريق لبدء أعمال الرصف فيه فى تأكيد على تنفيذ الحكومة كافة القرارات التى تتخذها.

وقال محلب خلال الاجتماع: تعالوا نتفق على الملفات الصعبة التى يجب أن نتبناها، مشيرا إلى أن اول تلك الملفات هو التعليم، حيث كلف وكيل وزارة التعليم بمتابعة أعمال صيانة المدارس فى هذا التوقيت من الإجازة الصيفية، وشدد على ضرورة أن يكون لكل مدرسة حرم، يحمى أولادنا من المخدرات والظواهر السلبية.

وأوضح أن ثانى الملفات هو ملف الصحة، حيث كلف وكيل وزارة الصحة بمتابعة تنفيذ تكليف تحويل مستشفى الأقصر الدولى لمستشفى نموذجى، وأشار إلى أن الملف الثالث هو ملف المياه، وكلف مسئولى المياه بالمحافظة بمتابعة شكاوى المواطنين فى هذا الملف وحلها.

وفيما يتعلق بملف الإسكان، أكد رئيس الوزراء ضرورة توصيل المرافق إلى الوحدات التى تم بناؤها، قائلا: لن نضحك على الناس الغلابة الذين حجزوا شققا، وانتهى بناؤها، ولكن لم يتسلموها لأنها لم تصلها المرافق، مشيرا إلى أنه كلف شركة المقاولون العرب بسرعة إنهاء محطة صرف صحى "الطود" لخدمة مشروعات الإسكان الاجتماعى، وخاطب مسئولى شركة المقاولون العرب قائلا: أنتم ذراع بلدكم القوية، فلا تخذلوها، اعملوا ليل نهار، وضحوا من أجل وطنكم، فأنا أحترمكم وأقدركم، ولهذا أطالبكم بمزيد من الجهد، فأشقاؤكم فى القوات المسلحة والشرطة يضحون بأرواحهم من أجل وطنهم، وأنتم لا تقلون عنهم وطنية.

وكلف المهندس إبراهيم محلب، وكيل وزارة الإسكان، بإنهاء مشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظة بالخدمات ورصف الطرق، وتنسيق الموقع.

أما بالنسبة لملف النظافة، فشدد محلب على أنه يحمل المحافظ وكل مسئولى المحافظة وعلى رأسهم رؤساء الأحياء مسئولية هذا الملف، مطالبا إياهم بعدم الاكتفاء بالجلوس فى المكاتب، ولكن عليهم متابعة أعمال النظافة على مدار اليوم، مؤكدا أنه لن يقبل التحجج بقلة الإمكانات.

من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء: ما رأيته اليوم فى البر الغربى من أعمال تطوير هو جهد محترم من العاملين بوزارة الآثار، موجها لهم جميعا وللوزير الشكر على ما تم من أعمال تطوير فى المقابر والمعابد الفرعونية بالبر الغربى.

كما كلف المهندس إبراهيم محلب بزيادة الاهتمام بملف الأمن، وأن تكون هناك جهود مستمرة لحماية المواقع الأثرية وتأمينها، كما شدد أيضا على أهمية العناية بملف الأمن الجنائى ومنع الجريمة ومواجهة البؤر الإجرامية، مشيرا إلى أن الأمن هو العمود الفقرى للتنمية، واليوم المواطن المصرى يشعر بالاستقرار والأمن والطمأنينة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالمعاملة الكريمة للمواطنين فى المواقع الخدمية المختلفة، مشيرا إلى أن كرامة المواطن المصرى يجب أن تكون مصانة دائما، وألا تتم معاملة المواطنين بطريقة سيئة.

كما أكد محلب ضرورة تطبيق القوانين بحزم فى منظومة النقل النهرى، حتى لا تتكرر الحوادث مرة أخرى، مشيرا إلى أنه لا شىء لدينا أغلى من نهر النيل، ولذا يجب أن نكون فى منتهى الحسم والحزم فى منع تلويث النهر أو التعدى عليه، وأن يتم تجريم وفضح أى متعد على النيل، مع إزالة التعديات وفى الوقت نفسه منع المصانع من تلويث النهر.

وكان رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قد غادر الأقصر لحادث طارئ بالقاهرة.

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