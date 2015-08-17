رئيس شركة مياه القناة: تحويل مياه الصرف الصحى بحى ثانى لمحطة المطافئ

أعلن المهندس على حسين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه تم تشغيل البدالة التى ستقوم بتحويل مياه الصرف من شارع الدقهلية والعلاقمة بحى ثان الإسماعيلية إلى محطة المطافئ من محطة ميدان بورسعيد كحل مبدئى، مشيرا إلى أن هذا الموضوع حظى ياهتمام اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية لحين تنفيذ الحل الجذرى بإقامة محطة مجاورة لمحطة المطافئ.

أشار المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيلية اليوم فى بيان، أنه تم إصلاح خط الطرد المجاور لمصرف الخفاجات وأصبح يعمل بصورة جيدة، كما أنه جار تكثيف العمل بمحطات المياه بأبو سلطان وخلال أيام ستنتهى المحطة الأولى وتم وضع قواعد المحطة الثانية.

وأضاف عبد السلام أنه تم عمل ورشة بالمنايف لإنهاء مشاكل انقطاع المياه ببعض المناطق المرتفعة وبحث الحلول لمعالجة ذلك.