أخبار عاجلة

فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -
جلسة خاصة بين عبد الحفيظ وأكرم توفيق -
مرتضى: «زيارة رئيس الوزراء للزمالك أكبر رد على الأعداء» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس شركة مياه القناة: تحويل مياه الصرف الصحى بحى ثانى لمحطة المطافئ

Google+ Print
رئيس شركة مياه القناة: تحويل مياه الصرف الصحى بحى ثانى لمحطة المطافئ رئيس شركة مياه القناة: تحويل مياه الصرف الصحى بحى ثانى لمحطة المطافئ
أعلن المهندس على حسين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه تم تشغيل البدالة التى ستقوم بتحويل مياه الصرف من شارع الدقهلية والعلاقمة بحى ثان الإسماعيلية إلى محطة المطافئ من محطة ميدان بورسعيد كحل مبدئى، مشيرا إلى أن هذا الموضوع حظى ياهتمام اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية لحين تنفيذ الحل الجذرى بإقامة محطة مجاورة لمحطة المطافئ.

أشار المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيلية اليوم فى بيان، أنه تم إصلاح خط الطرد المجاور لمصرف الخفاجات وأصبح يعمل بصورة جيدة، كما أنه جار تكثيف العمل بمحطات المياه بأبو سلطان وخلال أيام ستنتهى المحطة الأولى وتم وضع قواعد المحطة الثانية.

وأضاف عبد السلام أنه تم عمل ورشة بالمنايف لإنهاء مشاكل انقطاع المياه ببعض المناطق المرتفعة وبحث الحلول لمعالجة ذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365