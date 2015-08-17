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بالصور.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحى شرق شبرا الخيمة

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شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق مدينة شبرا الخيمة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، حملة إزالة إشغالات موسعة بشوارع الحى.

وأكد د.بكر عبد المنعم رئيس حى شرق أنه تمت إزالة الإشغالات بشارع الشعراوى للحفاظ على الشكل الحضارى للشارع المصرى للحفاظ على سهولة الحركة المرورية به وتوفير الراحة للمواطنين أثناء السير.

وأوضح عبد المنعم أن المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية شدد بضرورة متابعة وإزالة كل الإشغالات التى تتواجد فى الشوارع للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والأحياء.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 10 أكشاك و5 فروشات وعدد كبير من التندات غير المرخصة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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