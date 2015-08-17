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محافظ أسيوط يحيل أطباء للتحقيق ويوجه بإعادة الانضباط للوحدات الصحية

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محافظ أسيوط يحيل أطباء للتحقيق ويوجه بإعادة الانضباط للوحدات الصحية محافظ أسيوط يحيل أطباء للتحقيق ويوجه بإعادة الانضباط للوحدات الصحية
قرر المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، إحالة أطباء وحدة صحة الأسرة بقرية إسكندرية التحرير للتحقيق، وتكليف وكيل وزارة الصحة بأسيوط الدكتور أحمد أنور باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادة الانضباط للعمل بالوحدات الصحية خلال ساعات اليوم بالتنسيق بين الأطباء ووفقًا لنوبتجيات العمل.

وقال محافظ أسيوط خلال زيارته المفاجئة لوحدة صحة الأسرة بإسكندرية التحرير التابعة لمركز أسيوط، إنه لابد من تواجد الأطباء بالوحدات الصحية لتقديم الخدمات العلاجية اللازمة للمرضى، وذكر المحافظ: "إننا لابد أن ننتقل من ذلك لتجويد الخدمة العلاجية وليس التفكير فقط فى إعادة الانضباط"، وأضاف أن الجميع لابد أن يعلم وخاصة المسئولين أنهم يعملون لخدمة المواطن وتوفير احتياجاته.

وكان المهندس ياسر الدسوقى قد قام بجولة مفاجئة على وحدة صحة الأسرة بقرية إسكندرية التحرير، ولاحظ عدم وجود الأطباء وغلق صيدلية الوحدة، واستمع لشكاوى المواطنين حول تأخر تقديم التذاكر العلاجية لهم لمدة ساعة منذ وصولهم للوحدة الصحية، كما لفت انتباهه تواجد مخزن للدراجات البخارية داخل الوحدة الصحية مع عدم وجود الموظفين، بالإضافة إلى تواجد مخلفات وقمامة في فناء الوحدة الصحية وعدم الاهتمام بعملية النظافة.

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مصر 365