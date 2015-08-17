بالصور.. حملة إزالة مكبرة بقرى طوخ فى القليوبية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وتنفيذ قرارات الإزالة بقرى مركز طوخ.

وأكد عبد البار حشيش، رئيس مدينة طوخ، أنه تم تنفيذ الإزالات بناحية بندر طوخ وقرية ترسا وكفر الجمال وقرية بلتان التابعين لمركز ومدينة طوخ، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية وبحضور قوات الشرطة وأفراد ومعدات الوحدة المحلية وأعضاء الزراعة.

أسفرت الحملة عن إزالة 15 حالة تعدٍ صادر بشأنها قرارات إزالة، وتم فصل التيار الكهربائى عن المبانى القائمة بتوصيل التيار بالمخالفة دون خسائر فى المعدات أو الأرواح.



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