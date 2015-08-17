أعلن الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على إنشاء كلية جديدة للطب البيطرى بجامعة المنوفية على أرض مزرعة الجامعة بطوخ طنبشا، وأن تلك الكلية تمثل إضافة هامة لكليات الجامعة، ومجالاً حيوياً يحتاج إليه المجتمع المحلى فى محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة التى يغلب عليها طابع النشاط الزراعى والثروة الحيوانية، وأن الكلية سوف تعتمد فى الهيكل التدريسى لها على الكوادر والخبرات الأكاديمية المتوافرة فى كليتى الزراعة والعلوم.

يذكر أن العام الدراسى الجديد الذى ينطلق 26 سبتمبر سوف يشهد بدء الدراسة بكليتين جديدتين لأول مرة هما التربية الرياضية بنين وبنات والعلوم الصحية التطبيقية.