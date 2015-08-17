هانى المسيرى:تأخر تنفيذ قرارات الإزالة بشارع المعهد الدينى لأسباب قانونية

مازال شارع المعهد الدينى بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، يعانى من انتشار الباعة الجائلين فى سوق عشوائى، بالإضافة إلى التعديات وكثرة إشغالات الطريق، مما يسبب أزمة مرورية ومعاناة لسكان المنطقة.

من جانبه قال هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، إن تأخر تنفيذ قرارات الإزالة على الباعة الجائلين والتعديات بالشارع ترجع لأسباب قانونية، نظرا لوجود قرارات سابقة صادرة من المحافظة فى عهد محافظين سابقين بقانونية وضع باكيات الباعة الجائلين فى تلك المنطقة على هذا النحو، مضيفًا لـ"اليوم السابع"، أنه جار دراسة الموقف قانونيا حتى يمكن تنفيذ قرارات الإزالة.

وكانت محافظة الإسكندرية قد قامت بتوزيع عدد من الملصقات وتعليق لافتات تحذيرية بشارع المعهد الدينى وشارع ملك حفنى بمنطقة العصافرة فى شهر رمضان الماضى، حيث تحتوى تلك الملصقات على تحذير وتنويه بأنه عقب انتهاء الشهر الكريم سوف يتم التعامل مع كل المخالفات بالمنطقة وإزالة الإشغالات والتعديات والعمل على تنظيف الشارع من القمامة والمخلفات وذلك بهدف توفير حياه كريمة لسكان المنطقة وحتى تظهر تلك المنطقة بمظهر حضارى ملائم.