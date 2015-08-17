«الأعلى للجامعات» يوافق على إنشاء كلية الطب البيطرى بجامعة المنوفية

أعلن الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كلية جديدة للطب البيطرى بجامعة المنوفية على أرض مزرعة الجامعة بطوخ طنبشا.

وتمثل الكلية إضافة هامه لكليات الجامعة، ومجالاً حيوياً يحتاج إليه المجتمع المحلى فى محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة، التى يغلب عليها طابع النشاط الزراعى والثروة الحيوانية، ومن المقرر أن تعتمد فى هيكلها التدريسي على الخبرات الأكاديمية المتوافرة فى كليتى الزراعة والعلوم.

وجدير بالذكر أن العام الدراسى الجديد الذى ينطلق 26 سبتمبر، سوف يشهد بدء الدراسة بكليتين جديدتين لأول مرة هما التربية الرياضية بنين وبنات والعلوم الصحية التطبيقية.