مُحافظ المنيا يستقبل الوفد الصيني قبل تفقد مشروع «المليون فدان»

استقبل اللواء صلاح الدين زيادة، مُحافظ المنيا، اليوم ” الاثنين “، وفد اللجنة المصرية الصينية بمشروع استصلاح المليون فدان، وذلك لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين .

وأعرب مُحافظ المنيا، عن تقديره وحبه للرجال المُخلصين في خدمة الوطن مُرحبًا بجميع رجال الأعمال وشركة crbc الصينية، وعملها الرائع في إحياء الأرض وتحويلها من أرضٍ جرداء إلى أرضٍ خضراء، وتوفير الكهرباء، واستخراج المياة الجوفية، والعمل على معالجة مياة الصرف الصحي، فضلًا عن العديد من المشروعات الأخرى.

وقال اللواء حسام رزق، رئيس هيئة التعاونيات، إن هذا المشروع سيكون في غرب المنيا، وإنه سيوفر العديد من فرص العمل للشباب المصري، وطالب الشركة بإنهاء الدراسة من أجل عرضها، والانتقال إلى حيز التنفيذ.

كما قدم إيوان، رئيس الشركة الصينية، الشكر للمُحافظ، وبدأ بالتعريف بالشركة وتعريف نطاق عملها حتى الأن، قائلًا، إن الشركة لها خبرة ٥٨ عامًا، و لها أكثر من ٢٠٠ مشروع مفتوح حتى الأن حول مُختلف دول العالم، مُؤكدًا على العمل في استصلاح مليون فدان.

ويقرر أن يقوم الوفد، بتفقد موقع المشروع غرب المنيا، كما سيتفقد منطقة أعمال حفر الآبار، وكذلك عينات التربة، فيما سيتم توضيح وشرح خطوات العمل واستعراض مُخطط المشروع.