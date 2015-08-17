مدرب المنتخب لـ في الجول: لو منحنا كوفي الجنسية المصرية.. يجب أن نقدمها لأنطوي أيضا

محمد كوفي مدافع الزمالك ليس الأجنبي الوحيد الذي تمنى جهاز المنتخب لو كان مصريا، فالغاني جون أنطوي مهاجم الأهلي يلقى إعجاب أسامة نبيه المدرب العام.

وكان الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر قد صرح لـFilGoal.com عقب فوز الزمالك على حرس الحدود 3-1 في دور الـ16 من كأس مصر، بأن البوركينابي كوفي لو كان مصريا لانضم للمنتخب فورا.

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والتقى FilGoal.com بأسامة نبيه المدرب العام لمنتخب الفراعنة عقب فوز الأهلي على اتحاد الشرطة 5-0 في كأس مصر، وأجرى معه حوارا مطولا ينشره في وقت لاحق.

وقال أسامة نبيه لـFilGoal.com: "جهاز المنتخب معجب بما يقدمه أنطوي مع الأهلي، والحقيقة أن كوفي لو كان يستحق تمثيل منتخب مصر. فكنا سنريد أن نمنح الجنسية المصرية لأنطوي".

وأوضح "أنطوي عنصر مميز جدا في كل مباريات الأهلي، وأثبت وجوده كصفقة مهمة للفريق الأحمر".

وسجل أنطوي المنضم للأهلي من الشباب السعودي أربعة أهداف في عبور الجونة 13-0 في دور الـ16 من الكأس. ثم قدم أداء جيدا في عبور الشرطة 5-0.