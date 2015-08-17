حوار في الجول - النني يتحدث عن الأهداف الصاروخية.. اللعب في إسرائيل وعروض إنجليزية وألمانية

بداية قوية للموسم مع بازل الذي يتصدر الدوري بعد تحقيق العلامة الكاملة في 5 جولات، وتسجيل هدف رائع في الكأس قبل مواجهة مكابي تل أبيب "المعتادة".. هذا ما يتحدث عنه محمد النني في حواره مع FilGoal.com.

النني سجل هدفا صاروخيا في فوز بازل الأخير على فريق ميرين في كأس سويسرا 1-0، وصنع آخر. قبل مواجهة مكابي تل أبيب في الدور التمهيدي الأخير لدوري أبطال أوروبا.

هذا مع انطلاقة ممتازة في الدوري، يعبر عنها 5 انتصارات في أول 5 جولات من المسابقة.

ويستمر النني عنصرا أساسيا في حسابات المدرب الجديد لبازل أورس فيسكر، الذي خلف باولو سوزا المدرب الذي تألق معه لاعب الوسط المصري قبل انتقاله للعمل في فيورنتينا.

ويحاور FilGoal.com النني الذي يستعد الآن لمواجهة مكابي تل أبيب يوم الأربعاء.

- سجلت أكثر من هدف مع بازل وديا ورسميا هذا الموسم بنفس الطريقة تقريبا.. كيف تطور النني هجوميا؟

أنا أحاول في التدريبات أن أركز على التسديدات من مسافات بعيدة، أحافظ على أن أسدد كثيرا في كل مران لي مع الفريق.

وفي كل مباراة، أترجم ما أتدرب عليه بأن أحاول التسديد أكثر من مرة. وأقدم الزيادة الهجومية التي أقدر عليها مع الحفاظ على واجبات مركزي. فأنا أعرف جيدا أن التنوع في الأداء بين الدفاع والهجومي يرفع من قيمة أي لاعب وسط.

- هل للمدرب الجديد دورا في هذا؟

بالتأكيد، مستواي تطور مع المدرب الجديد. فهو أساسا من يطلب من كل لاعبي الوسط تقديم الزيادة الهجومية.

خطتنا التي يبنيها المدرب تقوم على أن يقدم لاعب وسط الزيادة الهجومية، على أن يغطيه زميله الآخر.

هذه الخطة تساعدني في تقديم الزيادة الهجومية. والتقدم للتسديد أكثر.

- وكيف تعامل معك المدرب الجديد لبازل؟

فيسكر مدربنا الجديد ذكي جدا، وشخص محترف يعرف كيف يتعامل جيدا مع لاعبين يدربهم لأول مرة.

صحيح أنه لم يتحدث معي كثيرا بسبب ضغط المباريات، ولكني احترم وأقدر عمله مع بازل.

- هل تضع لنفسك رقما يتعلق بعدد الأهداف التي تسجلها هذا الموسم؟

أنا لا ألعب كمهاجم حتى أضع لنفسي هدفا يتعلق بعدد الأهداف التي أسجلها في الموسم، ولكني أعمل على أن أكون أكثر هجوميا هذا العام.

أريد أن يكون هذا العام مختلفا. وهذا ما أعمل عليه.

- كيف تستعد لمواجهة مكابي واللعب في إسرائيل للعام الثالث على التوالي؟

مستعدون إن شاء الله للفوز والتأهل لمرحلة المجموعات.

ليس لدي إحساس شخصي فيما يتعلق بإسرائيل، وكل تركيزي منصب على الاستعداد للمباراة جيدا من أجل التأهل للمجموعات.

- أخيرا، هل يوجد جديد بشأن مستقبلك مع بازل؟

لا جديد حتى الآن فيما يتعلق الانتقالات. أنا لاعب في الوقت الحالي مع بازل، واحترم تعاقدي معهم.

العروض التي وصلتني حتى الآن من فرق إنجليزية وألمانية، مع العرض الأول الذي وصلني من دينامو كييف. ولكن لا أحد يعرف ماذا سيحدث في المستقبل.