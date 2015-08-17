لو عندك دوالى.. ابعد عن الأطعمة الدسمة واستبدلها بالخضراوات والفواكه

تعد "الدوالى" من الأمراض التى تتسبب فى شعور المصاب بالكثير من الألم، وتنتشر بين الكثيرين، وتظهر على شكل عروق بارزة ذات لون أزرق.إعلان - Ads إعلان - Ads
السيدات الأكثر عرضة للدوالى أثناء الحمل
>وفى هذا السياق، تشير الدكتورة رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، أن التغذية الخاطئة وعدم الحركة من أهم أسباب الإصابة بالدوالى، كما نجد أن النساء أكثر عرضة للإصابة وخاصة أثناء فترة الحمل.
الدوالى تظهر بسبب الجلوس أو الوقوف كثيرا
>وتضيف أخصائية التغذية العلاجية، أن الدوالى لها العديد من الأنواع ويعد الإصابة بها فى القدمين الأكثر شيوعا، و تنتج عن الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، وهذا هو السبب فى ظهور المثل الشعبى "الحركة بركة" ، أى خير الأمور الوسط.
الدوالى تمنعك من الأطعمة الدسمة
>وتنصح أخصائية التغذية العلاجية، مرضى الدوالى بضرورة الابتعاد عن الأطعمة الدسمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون وأيضا الأطعمة السريعة.
أكثر من الخضراوات لو أنت مريض دوالى
>وأكدت أخصائية التغذية العلاجية، بضرورة الاهتمام بنوعية الطعام، وتناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف، وتجنب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة.
السيدات الأكثر عرضة للدوالى أثناء الحمل
>
>وفى هذا السياق، تشير الدكتورة رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، أن التغذية الخاطئة وعدم الحركة من أهم أسباب الإصابة بالدوالى، كما نجد أن النساء أكثر عرضة للإصابة وخاصة أثناء فترة الحمل.
الدوالى تظهر بسبب الجلوس أو الوقوف كثيرا
>
>وتضيف أخصائية التغذية العلاجية، أن الدوالى لها العديد من الأنواع ويعد الإصابة بها فى القدمين الأكثر شيوعا، و تنتج عن الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، وهذا هو السبب فى ظهور المثل الشعبى "الحركة بركة" ، أى خير الأمور الوسط.
الدوالى تمنعك من الأطعمة الدسمة
>
>وتنصح أخصائية التغذية العلاجية، مرضى الدوالى بضرورة الابتعاد عن الأطعمة الدسمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون وأيضا الأطعمة السريعة.
أكثر من الخضراوات لو أنت مريض دوالى
>
>وأكدت أخصائية التغذية العلاجية، بضرورة الاهتمام بنوعية الطعام، وتناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف، وتجنب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة.