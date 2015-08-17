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«محلب» يُعرب عن إستيائه من الوضع الصحي في الأقصر

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«محلب» يُعرب عن إستيائه من الوضع الصحي في الأقصر «محلب» يُعرب عن إستيائه من الوضع الصحي في الأقصر

المهندس إبراهيم محلب ، رئيس الوزراء

أعرب المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عن استيائه من الوضع الصحي في محافظة الأقصر خلال الاجتماع الذي عقده مع القيادات التنفيذية بقطاع الصحة والأطباء بالمحافظة، بحضور عددٍ من الوزراء ومحافظ الأقصر، وذلك قبل مغادرته المحافظة بشكلٍ مفاجئ .

وقال رئيس الوزراء، إنه قد عقد هذا الاجتماع، لما لمسه من عدم رضا المواطنين في محافظة الأقصر عن القطاع الصحي، فحرص على اﻻستماع لأكبر عددٍ من القيادات الطبية والأطباء بالمحافظة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن توافر الخدمة الصحية بشكلٍ ﻻئق، هو ركيزة أساسية من ركائز تحقيق العدالة اﻻجتماعية، لذا وجب علينا أن نعمل حتى في ظل الإمكانات المحدودة، لتحقيق خدمة صحية أفضل للمواطن .

وأضاف أننا نبدأ تطبيق منظومة إصلاح جادة، ونعلم حقيقة الأوضاع الحالية، ونريد أداءًا وجهدًا على أعلى مستوى من أجل تحقيق مستقبل أفضل لأبنائنا.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال اﻻجتماع إلى ملف قانون الخدمة المدنية، مُؤكدًا أن الهدف من هذا القانون، هو إصلاح الهيكل الإداري للدولة بأكمله فهو قانون يحاسب ويثيب ويصلح تشوهات قانون موجود منذ 37 سنة كان يحرم المتفوقين من أي امتيازات.

بينما أكد عادل العدوي، وزير الصحة، على أهمية انعقاد هذا اﻻجتماع بحضور مسئولي الإدارات الصحية على مستوى المحافظة، لمناقشة كافة الأمور بالقطاع الطبى بالمحافظة، مُشيرًا إلى أن الأقصر بها 111 وحدة صحية، وتم تطبيق منظومة التأمين الصحي لغير القادرين في 54 وحدة منها.

وقال الدكتور أحمد حمزة، نقيب أطباء الأقصر، إن القصور الطبي ناتج عن عدة أمور منها البدء في تطوير 4 من أكبر مستشفيات المحافظة في توقيت متزامن، ما ضاعف الضغط على باقي المستشفيات، فضلًا عن وجود عجز كبير في أعداد الأطباء، بسبب رفع الأقصر من قائمة المحافظة النائية، والتي توفر بدلات للأطباء تحفزهم للعمل بها .

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