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مورينيو: طوال الأسبوع كنت أتحدث عن أجويرو ثم تجده منفردا بالمرمى بعد 10 ثواني!

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مورينيو: طوال الأسبوع كنت أتحدث عن أجويرو ثم تجده منفردا بالمرمى بعد 10 ثواني! مورينيو: طوال الأسبوع كنت أتحدث عن أجويرو ثم تجده منفردا بالمرمى بعد 10 ثواني!

عبر جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي عن استياءه من أداء فريقه خاصة من الناحية الدفاعية في التعامل مع مهاجم مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو.

وسجل الأخير هدف التقدم لفريقه على ملعب الاتحاد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز التي خسر فيها حامل لقب المسابقة أمام الـ"سيتيزينس" 3-0.

وقال المدرب البرتغالي عقب المباراة للصحفيين:"عندما بدأ اللقاء وبعد 10 ثواني وجدت أجويرو خلف الدفاع منفردا بالحارس أزمير بيجوفيتش. فورا تشعر بأن البداية لم تكن جيدة".

وأضاف "أنا أول المصابين بخيبة الأمل. طوال الأسبوع تحدثت عن التحركات، اتجاهات اللعب، تحركات أجويرو وسرعته، كيف يدخل جناحي الملعب إلى العمق، ثم بعد 10 ثواني أجده في وجه بيجوفيتش. كنا في حالة متردية دفاعيا في الشوط الأول".

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