هل يفعلها برشلونة ويحقق عودة تاريخية لم تحدث من قبل في أوروبا؟

4-0، نتيجة يصعب كثيرا على الخاسر تعويضها في مباراة العودة بعد تلقيها ذهابا.

برشلونة يتحدى الجميع، يضرب بأوراق التاريخ عرض الحائط باحثا عن عودة أو "Comeback" لم تحدث في تاريخ أوروبا.

خسر برباعية دون رد ذهابا في ملعب سان ماميز أمام أثلتيك بلباو بعد أيام قليلة من تتويجه بلقب السوبر الأوروبي في مفاجأة كبيرة وغير متوقعة.

والآن عليه أن يستعد بكامل أسلحته للبحث عن مرمى الفريق الباسكي ليس مرة واحدة أو إثنين أو ثلاثة، وإنما 5 مرات إذا أراد أن ينهي المباراة في 90 دقيقة.

هذا إلى جانب الحفاظ على نظافة الشباك لأن أي هدف سيحرزه زملاء المهاجم أريتز أدوريز سيعني إنتهاء رحلة الكاتالونيين في السوبر الإسباني.

إذن برشلونة يحتاج لتعويض الخسارة 4-0، هل نجح فريق من قبل في هذا؟

لا، لكن هناك مباريات احتاجت فيها الفرق الأوروبية للفوز بأربعة أهداف أو أكثر من أجل التأهل يستعرضها FilGoal.com.

لو تشو دي فوندز ضد ليتشويس

كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1961-1962، لو تشو دي فوندز السويسري يفوز على ليتشويس البرتغالي 6-2 ذهابا.

لكن في مباراة العودة، تمكن البرتغاليون من الفوز 5-0 والتأهل لدور الـ16.

كوينز بارك رينجرز ضد بارتيزان

نفس النتيجة تحققت في مباراة كوينز بارك رينجرز الإنجليزي وبارتيزان بيلجراد اليوغوسلافي في دور الـ16 لكأس الاتحاد الأوروبي موسم 1984-1985.

الفريق الإنجليزي فاز على ملعبه 6-2 ثم خسر إيابا 4-0 وودع المسابقة.

جلادباخ ضد ريال مدريد

غريم برشلونة الأبدي نادي ريال مدريد احتاج للفوز برباعية حين خسر ذهابا 5-1 أمام بروسيا مونشنجلادباخ الألماني في حملة دفاعه عن اللقب بكأس الاتحاد الأوروبي موسم 1985-1986.

وبالفعل سجل النجم الأرجنتيني خورخي فالدانو هدفين وكارلوس سانتينا هدفين ليتأهل النادي الملكي لدور الـ8 ويواصل رحلته نحو التتويج الثاني على التوالي في المسابقة.