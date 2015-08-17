بالفيديو.. الرئيس السيسي عن والدته: «كنت محظوظ بأمي أوي»

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن والدته، التي رحلت عن عالمنا فجر اليوم، في لقاء سابق له مع عدد من الإعلاميين قبل الانتخابات الرئاسية.

وقال الرئيس السيسي عن والدته: “إن كل شخص يرى أمه أحسن أمه … والله بدون مجاملة ولامبالغة أنا كنت محظوظ بأمي أوي، لأنها كانت شديدة الحكمة شديدة الإيمان بالله، هي علمتني التجرد، أول مااتعلمت التجرد في أحكامي رحت حاكم عليها بالتجرد”، مشيراً إلي أن “التجرد هو القدرة على أن تحكم بدون هوى إلي حد كبير، فلما أمي علمتني ده فابتديت أحكم عليها هي وعلى ممارستها بتجرد، فزاد حبي واحترامي ليها وتقديري العظيم ليها”.

وأضاف الرئيس السيسي: “أمي علمتني كتير أوي، وحتى الآن رغم ظروفها بتعلمني، لم أجد مرة منها إساءة لأحد أبداً، وإحنا جيران في أحياء شعبية، كانت دايمًا تدي العذر للناس، عمرها ماقالتلي انت ماجتش ليه أبداً، معدتش عليا ليه، وإحنا في بيت واحد بالمناسبة، مش أنا بس، أنا وإخواتي كلهم، اللي بيجي أهلاً وسهلاً، اللي عدى أهلاً وسهلاً، طب واللي مجاش أهلاً وسهلاً.. هي دي والدتي”.