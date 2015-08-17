أخبار عاجلة

فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
أسعار اللحوم والدواجن بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -
جلسة خاصة بين عبد الحفيظ وأكرم توفيق -
مرتضى: «زيارة رئيس الوزراء للزمالك أكبر رد على الأعداء» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة سلطان المطيوعي

Google+ Print
محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة سلطان المطيوعي محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة سلطان المطيوعي

 قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " واجب العزاء في وفاة سلطان بن جابر المطيوعي.

  فقد قام سموه اليوم بزيارة مجلس العزاء في منزل المغفور له في منطقة الليسيلي - على طريق دبي العين - حيث قدم صادق عزائه ومواساته الى أنجال الفقيد حميد وجابر و معيوف وخليفة والعائلة سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

وقدم واجب العزاء الى جانب سموه .. معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وعدد من المرافقين.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية