محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة سلطان المطيوعي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " واجب العزاء في وفاة سلطان بن جابر المطيوعي.

فقد قام سموه اليوم بزيارة مجلس العزاء في منزل المغفور له في منطقة الليسيلي - على طريق دبي العين - حيث قدم صادق عزائه ومواساته الى أنجال الفقيد حميد وجابر و معيوف وخليفة والعائلة سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

وقدم واجب العزاء الى جانب سموه .. معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وعدد من المرافقين.

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