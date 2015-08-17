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في كأس مصر.. الأهلي > الزمالك + 3

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في كأس مصر.. الأهلي > الزمالك + 3 في كأس مصر.. الأهلي > الزمالك + 3

لم يفوت الأهلي والزمالك الفرصة لدعم صفوفهما بصفقات قوية هذا الصيف استعدادا للموسم الجديد، ويظهر أيضا الإسماعيلي في الصورة. ولكن من يكون الصفقة الأفضل؟

FilGoal.com يستطلع آراء خبراء ونجوم الكرة المصرية في موسم الانتقالات الصيفية المستمر، والدور الآن على رمضان السيد المدرب الذي قدم موسما جيدا مع بتروجيت.

وسأل FilGoal.com رمضان السيد .. من في رأيك الصفقة التي تتوقع لها النجاح؟

وقال رمضان السيد: "اعتقد أن انضمام ماليك إيفونا للأهلي هو أفضل صفقة للموسم الجديد".

وأوضح مدرب بتروجيت السابق "إيفونا يمتلك قوة وسرعة، بالإضافة إلى أنه مهاجم مهاري. ويأتي إلى بعدما قدم موسما رائعا في المغرب".

وأضاف "لا اعتقد أن الضجة التي صاحبت انضمامه للأهلي ستؤثر على مستواه، لأن اللاعب المحترف هو القادر على التعامل مع كل الظروف المحيطة".

ورفض رمضان السيد توقع من يكون الانتقال الذي قد لا يحالفه التوفيق في الموسم الجديد.

وأتم "لا أستطيع توقع من سيغيب عنه النجاح، حتى لو كان أسلوب لعبه معروف لنا في فريق آخر".

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