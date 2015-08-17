بالصور.. ضبط مخزن إخوانى لتصنيع المتفجرات وتخزين الأسلحة بالمنوفية

نجحت إدارة البحث الجنائى بالمنوفية بالاشتراك مع مباحث مركز تلا من ضبط مخزن يضم مواد متفجرة وأسلحة آلية بمدينة تلا تابع لجماعة الإخوان الإرهابية لاستخدامه فى أعمالهم الإرهابية.

جاء ذلك بعد أن توافرت معلومات لأجهزة الأمن بالمنوفية وجهاز الأمن الوطنى بقيام عدة أشخاص والمنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بتخزين أسلحة نارية ومواد شديدة الانفجار لاستخدامها فى عمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة والمصالح الحكومية وتعكير صفو الأمن العام.

على الفور قرر اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية تشكيل فريق بحث للتأكد من صحة المعلومات، وتم تجهيز مأمورية مكبرة برئاسة اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية والعميد ياسر زهنى رئيس مباحث المديرية والعميد هشام رشاد مفتش الأمن العام وضمت ضباط الأمن الوطنى والمباحث الجنائية برئاسة المقدم نصر القارح رئيس مباحث تلا والنقيب محمد مغربى والنقيب نصر موسى معاونى المباحث وقوات الأمن المركزى والعمليات الخاصة.

وقد تمكنت المأمورية من ضبط تسعة أسلحة بندقية آلية وتسعة خزينة آلية وكميات كبيرة من الذخيرة الآلية وكميات كبيرة من مادة ال سى فور شديدة الانفجار والعبوات الناسفة تم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



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