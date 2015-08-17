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فتح معبر رفح أمام حركة عبور المسافرين بين مصر وغزة

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فتح معبر رفح أمام حركة عبور المسافرين بين مصر وغزة فتح معبر رفح أمام حركة عبور المسافرين بين مصر وغزة
استأنف اليوم العمل فى معبر رفح بين وقطاع غزة، وقال مصدر مسئول فى المعبر إن حركة العبور بدأت وتمكن عدد من المسافرين من العبور بين الجانبين فى حين أعلنت حالة الاستنفار بين صالات السفر وألغيت إجازات العاملين فى المعبر.

ومن المقرر أن يستمر تشغيل المعبر حتى يوم 20 من الشهر الجارى، وخلال هذه الفترة يسمح بمرور العالقين على الجانب المصرى والمساعدات الإنسانية ومواد البناء، ويصل إلى الجانب المصرى من قطاع غزة من تم التنسيق لدخولهم إلى الأراضى المصرية من المسافرين الفلسطينيين والأجانب المقيمين فى غزة.

من جانبها شددت قوات الأمن الحراسات حول محيط المعبر.

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مصر 365

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