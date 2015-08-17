شيخ الأزهر يستنكر فتاوى تحريم التحف وتحطيم التماثيل باسم الإسلام

انتقد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر فتاوى تحريم التحف والتماثيل والتكسب من التصوير وتدمير آثار ذا قيمة فنية باسم الإسلام، قائلا: بعض المعنيين بالإفتاء يصادرون بالتحريم المطلق بالرغم من أن المحل محل بحث.

وأضاف شيخ الأزهر خلال مؤتمر دار الإفتاء العالمى اليوم الاثنين أن تحريم صناعة التماثيل فى صدر الإسلام معلل بما استقرعليه من أنها كانت تعبد من دون الله، وكان من المحتم تحريمها من باب سد الذرائع، لكن ما هى علة التحريم الآن بعد أن استقر الإسلام وتلاشت عبادة التماثيل مع التوحيد لم نسمع أن مسلما عكف على عبادة تمثال.

وأكد شيخ الأزهر أن الرسول طمأننا قبل الانتقال للرفيق الأعلى أنه لا يخاف علينا من الشرك، مشيرا إلى أن المسئولية تحتم التيسيير على المسلمين ورفع الحرج ومراعاة الأحوال، لستم فى حاجة بأن التساهل فى فتاوى التفكير والتبديع آل بنا إلى ما ترون من قتل وسفح واستحلال للدماء باسم الكفر والخروج عن الملة، مشيرا إلى أن قاعدة تغير الفتوى بتغير العرف أصبحت مهملة.

وأوضح أن الفتاوى المتشددة شغلت المسلمين عن أخذ مكانتهم بين الأمم، لافتا أنه لا تزال هناك فتاوى بنيت على أعراف انتهت، وأن الفترة القادمة لابد أن ترتب فيه الأولويات لمجابهة الواقع وتحدياته حتى تؤسس لواقع صالح لكل مكان وزمان.