د. مجدى بدران يكتب: كيف تعمل المناعة داخل جسم الإنسان؟

المناعة نعمة ربانية داخل الإنسان تحميه مما يجعله منيعاً محصناً ضد الأمراض، وكل مرض يصيب الإنسان هو نتيجة لخلل مناعى، فالميكروبات لا تتمكن من عدوى الإنسان الذى لديه مناعة ضدها ولهذا لا يصاب البالغون غالبا بالحصبة أو شلل الأطفال.

ولذلك تظهر الحساسيات غالبا فى الذين تم برمجة جهازهم المناعى بعيدا عن الالتهابات ويتعرضون لعوامل بيئية تسبب الحساسية لديهم بينما لا تسبب أى عرض فى الآخرين وبالمثل أمراض السرطان لا تظهر فى الذين لديهم خلايا مناعية تفتك بالخلايا السرطانية أولاً بأول.

ويعتبر لجلد يعتبر بمثابة خط الدفاع الأول الذى يحمى الكائن الحى من الإصابات الخارجية ويمنع خروج السوائل من الجسم ولولاه لتعرض الناس للجفاف المميت ولدخلت ملايين الميكروبات للجسم فأتلفته كما يعتبر العطس والقئ وسائل دفاعية مناعية تطرد ما يهدد سلامة الجسد.

كما أن ارتفاع درجة الحرارة إنذار مناعى بوجود خطر يهدد سلامتك مما يجعلك تخلد للراحة وتلجأ للطبيب ويرغمك على تناول الدواء!

إن أمراض المناعة الذاتية حوالى 80 مرضاً، وتحدث عند مهاجمة الجهاز المناعى للجسم نفسه مثل أمراض الروماتيزم والذئبة الحمراء.

ومن أمراض ضعف الجهاز المناعى مثل مرض الإيدز نتيجة العدوى بفيروسات الإيدز بجانب أمراض نقص المناعة الوراثية ونقص المناعة الناشئ من سوء التغذية، أو بعض الأدوية أو التوتر.

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