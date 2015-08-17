الجيش اللبنانى: مقتل إرهابيين خلال محاولة تسلل فى بلدة عرسال

كشف الجيش اللبنانى عن مقتل اثنين من الجماعات الإرهابية على يد قواته خلال محاولة تسلل لمجموعة إرهابية من جرود بلدة عرسال بشمال شرق لبنان فى اتجاه مراكز الجيش بالمنطقة.

وذكر بيان صادر صباح اليوم عن قيادة الجيش اللبنانى أن "قوة من الجيش رصدت ليل أمس، فى منطقة الحصن بعرسال، مجموعة إرهابية تحاول التسلل من الجرود باتجاه بعض المراكز العسكرية، فتصدت لها وأوقعت فى صفوفها قتيلين، فيما لاذ الباقون بالفرار". وأشار البيان إلى أنه تم تسليم الجثتين إلى الجهة المختصة لإجراء اللازم.

يشار إلى أن منطقة جرود بلدة عرسال (أى المناطق الجبلية النائية الجرداء التابعة للبلدة) ينتشر فيها مسلحو تنظيمى جبهة النصرة وداعش الإرهابيين.

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