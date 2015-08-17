البرلمان العراقى يوافق على إحالة تقرير لجنة سقوط الموصل للادعاء العام

وافق البرلمان العراقى اليوم " الاثنين " على إحالة تقرير لجنة سقوط الموصل إلى الادعاء العام دون قراءة. وأشارت قناة (سكاى نيوز) اليوم، إلى أن رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى قد وافق أمس على إحالة العسكريين المتهمين بالتقصير فى معركة الرمادى إلى القضاء العسكرى.إعلان - Ads إعلان - Ads
يذكر أن سقوط الرمادى فى أيدى تنظيم داعش قبل شهرين يعد أكبر انتكاسة لحكومة بغداد، منذ اجتاح المتشددون شمال البلاد فى يونيو الماضى، وسيطرتهم على عدة مدن استراتيجية، أبرزها الموصل.
يذكر أن سقوط الرمادى فى أيدى تنظيم داعش قبل شهرين يعد أكبر انتكاسة لحكومة بغداد، منذ اجتاح المتشددون شمال البلاد فى يونيو الماضى، وسيطرتهم على عدة مدن استراتيجية، أبرزها الموصل.
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