إعادة فتح البنك المركزى فى عدن باليمن بعد توقف 5 شهور

أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، منذ قليل، بأنه تمت إعادة فتح البنك المركزى اليمنى فى مدينة عدن اليمنية بعد توقف دام 5 أشهر.

وعلى جانب آخر، وصل محافظ شبوة (شرق اليمن) عبد الله النسى إلى مدينة عتق عاصمة المحافظة قادما من العاصمة السعودية الرياض، حيث مقر إقامته المؤقت، بعد أيام قليلة من انسحاب ميليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح منها.

وذكرت صحيفة عدن الغد الإلكترونية أن النسى وصل بصحبة وفد من قيادات المحافظة ودخلوا الأراضى اليمنية عن طريق منفذ الوديعة الحدودى مع السعودية واستقبلتهم حشود من المواطنين ومسئولى السلطة المحلية.

ودعا المحافظ أبناء شبوه إلى التلاحم وجمع الصف والكلمة والعمل الجاد لتثبيت الأمن داخل المحافظة. وكان النسى وهو من أبناء محافظة شبوه يقيم مع بقية وزراء الحكومة فى الرياض التى تتخذ منها مقرا مؤقتا لها منذ سيطرة الميليشيات الحوثيين وصالح على مدينة عدن.