مظاهرة تطالب بإطلاق سراح إسرائيلى محتجز فى غزة

تظاهر أقارب المواطن الإسرائيلى ذى الأصول الأثيوبية ابراهام منجستو المحتجز فى قطاع غزة منذ سبتمبر الماضى لدى وصولهم اليوم الاثنين إلى سجن هاداريم بوسط إسرائيل للمطالبة بإطلاق سراحه.

وانضم عدد من النشطاء إلى أقارب منجستو رافعين لافتات تحمل شعارات مثل "أطلقوا سراح أبراهام الآن"، وأخرى تقول "أم ابراهام تريد زيارته أيضا" حيث وقع الاحتجاج أثناء زيارة فلسطينيين لذويهم داخل السجن الإسرائيلى، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية.

وسمحت الشرطة لـ25 فقط من المتظاهرين للوصول إلى السجن حيث قاموا بتوزيع منشورات باللغة العربية على أقارب السجناء الفلسطينيين لكسب تعاطفهم.

يذكر أن منجستو (29 عاما) عبر الحدود إلى قطاع غزة فى سبتمبر 2014، غير أنه لم يتم الإعلان عن هذه الأنباء إلا الشهر الماضى فقط حين أُعلن أيضا عن فقدان شاب بدوى فى غزة.

ومنذ ذلك الحين، احترمت عائلة منجستو طلب الحكومة الإسرائيلية بعدم لفت الأنظار إلى هذا الشأن، وعدم الاستجابة لنشطاء اجتماعيين من الجالية الإثيوبية فى إسرائيل والذين كانوا مصممين على إطلاق حملة من أجل إطلاق سراح منجستو..بيد أن عائلة المحتجز الإسرائيلى كسرت صمتها وتطالب الإسرائيليين بالانضمام إلى حملتها المطالبة بإطلاق سراح ذويها.

يذكر أن محمود الزهار عضو المكتب السياسى لحركة حماس أعلن فى وقت سابق أن حركته مستعدة لتقديم معلومات حول المفقودين الإسرائيليين فى قطاع غزة مقابل الإفراج عن محررى صفقة الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم.

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