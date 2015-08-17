مقتل جنديين سعوديين فى مواجهات على الحدود اليمنية

>افادت وكالة الانباء السعودية ان جنديين سعوديين قتلا في مواجهات في منطقة جازان الجنوبية على الحدود مع اليمن حيث يتابع التحالف الذي تقوده المملكة العمليات ضد المتمردين الحوثيين.

واعلن بيان لقيادة القوات المشتركة نقلته الوكالة ليل الاحد "استشهاد الرقيب علي مفرح حسن غزواني والرقيب سروي أحمد آل سعيد منسوبي القوات البرية أثناء أدائهما الواجب حماية لحدود الوطن من المتمردين المعتدين على الحد الجنوبي بقطاع جازان".

وياتي ذلك في وقت يستمر تراجع الحوثيين في اليمن، خصوصا بعد ان خسروا كل مواقعهم في جنوب البلاد.

وتتركز المعارك في وسط البلاد خصوصا في مدينة تعز، ثالث اكبر مدينة يمنية.

وقتل 52 شخصا على الاقل في عمليات قصف نفذها الحوثيون على المناطق السعودية الحدودية منذ بدء العمليات في 26 مارس.

وفي اليمن، قتل اكثر من 4500 شخص منذ بداية النزاع، نصفهم من المدنيين.

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