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وزير خارجية ليبيا يتوجه للقاهرة للمشاركة فى اجتماع طارئ للجامعة العربية

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وزير خارجية ليبيا يتوجه للقاهرة للمشاركة فى اجتماع طارئ للجامعة العربية وزير خارجية ليبيا يتوجه للقاهرة للمشاركة فى اجتماع طارئ للجامعة العربية
توجه وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى صباح اليوم الاثنين، إلى القاهرة لحضور الاجتماع الطارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين بناء على طلب ليبيا لبحث تطورات الأوضاع بمدينة سرت.

وقال مكتب الإعلام بوزارة الخارجية الليبية اليوم " إن وزير الخارجية محمد الدايرى توجه إلى القاهرة صباح اليوم لحضور الاجتماع الطارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين بناء على طلب ليبيا بشأن ما يحدث بمدينة سرت".

وأضاف أن الاجتماع سيبحث كيفية تمكين الليبية الشرعية من مواجهة هذه التحديات وبسط سيطرتها على كافة الأراضى الليبية وحماية مواطنيها.

وكان وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى قد أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية سامح شكرى أول امس تم خلاله التباحث حول الوضع الصعب الذى يعانى منه سكان مدينة سرت المدنيين الذين يتعرضون لمذابح جماعية فظيعة يرتكبها تنظيم داعش منذ الأسبوع الماضى.

وكان الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد دعا إلى تضافر الجهود العربية والدولية واتخاذ تدابير عاجلة، لتقديم الدعم اللازم لجهود الحكومة الليبية المؤقتة من أجل إيقاف المجازر الوحشية التى يرتكبها تنظيم "داعش" الإرهابى ضد السكان المدنيين فى مدينة سرت الليبية.
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