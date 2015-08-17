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للنساء.. شغل البيت هايخسسك أحسن من الجيم

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للنساء.. شغل البيت هايخسسك أحسن من الجيم للنساء.. شغل البيت هايخسسك أحسن من الجيم
"لا أملك الوقت الكافى لممارسة الرياضة".. لسان حال أغلب النساء، والسبب يرجع بالطبع لانشغال جدولهن اليومى بين العمل ورعاية الأبناء ومتطلبات المنزل، وهو ما يجعل فرص إيجاد مزيد من الوقت لممارسة الرياضة والذهاب لصالات الجيم أمرا شبه مستحيل للبعض.

وفى محاولة لمساعدة المرأة على خسارة وزنها والحفاظ على صحتها البدنية دون إرباك روتينها اليومى، استعنا برأى أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف، والذى أكد أن النساء يملكن فرصة ذهبية لخسارة الوزن من خلال النشاط البدى الذى يقمن عند تنظيف المنزل.

ويضرب خالد المثال ببعض المهام التى تقوم بها المرأة عند تنظيف منزلها، وعدد السعرات الحرارية التى تحرق عند أدائها، والتى قد تتفوق بعضها على التمارين الرياضية التى تمارسها داخل صالات الجيم ومنها:
>- تنظيف الزجاج: يحرق حوالى 250 سعرا حراريا فى الساعة الواحدة.
>- تحضير الطعام: يحرق حوالى 68 سعرا حراريا فى الساعة.
>- تنظيف الأرضيات بالمكنسة الكهربائية: يحرق حوالى 150 سعرا حراريا فى الساعة.
>- تنظيف الأرضيات بالماء (المسح): يحرق حوالى 400 سعر حرارى فى الساعة الواحدة.
>- تنظيف الحوائط: يحرق حوالى 250 سعرا حراريا فى الساعة الواحدة.
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