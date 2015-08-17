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لو حران وماشى فى الشارع.. اشرب عصير قصب واستمتع بـ7 فوائد

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لو حران وماشى فى الشارع.. اشرب عصير قصب واستمتع بـ7 فوائد لو حران وماشى فى الشارع.. اشرب عصير قصب واستمتع بـ7 فوائد
القصب من النباتات التى لها فوائد كثيرة، كما تمتاز بشكلها المميز وطعمها الأكثر من الرائع، ويمكن تناول القصب كعصير أثناء موجة الحر.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن عصير القصب أفضل السوائل التى تروى العطش فى الصيف، وذلك لأنه يساعد على التغلب على درجة حرارة الجسم، لأنه يحتوى على كمية كبيرة من الجلوكوز التى تعطى الجسم طاقة فورية وتساعد على تهدئة الجسم خلال حرّ الصيف.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن القصب يحتوى على العديد من العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، كالفيتامين "أ" والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والصودين.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، أهم الفوائد التى يحصل عليها الجسم بعد تناوله للقصب، ومنها:
>1- يحد من ظهور حب الشباب.
>2- يغذى البشرة ويحد من ظهور بقع بها بسبب التعرض للشمس.
>3- يؤخر ظهور علامات الكبر والتقدم فى العمر.
>4- كما أنه يحد من الإصابة بأمراض السرطان، لأنه يحتوى على نسبة عالية من المضادات للأكسدة.
>5- يساعد على تحسين وظائف الكليتين.
>6- يقلل من الإصابة بحرقان فى المعدة.
>7- مفيد لمرضى الكبد.
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