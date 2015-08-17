«مجرات».. مجلة لنشر المعرفة بعلوم الفضاء

أطلق «مركز محمد بن راشد للفضاء» مجلة علمية متخصصة، تعنى بعلوم الفضاء والتكنولوجيا المتعددة تحمل اسم «مجرات»، التي تهدف إلى نشر المعرفة بعلوم الفضاء، وتوعية المجتمع بدور وإنجازات «مركز محمد بن راشد للفضاء»، بالإضافة الى تغطية أخبار الفضاء على المستويين المحلي والعالمي، كما تهتم بالاكتشافات العلمية حول العالم.

وتصدر المجلة باللغتين العربية والإنجليزية مرة كل شهرين ويتميّز أسلوبها بالسهل الممتنع، حيث تطرح الموضوعات المختلفة بطريقة سلسة تتناسب مع مختلف الشرائح العمرية والمستويات العلمية والتعليمية. ويتم توزيع مجلة «مجرات» على الوزارات والدوائر الحكومية والجامعات والنوادي الشبابية والرياضية في كل من دبي وأبوظبي والشارقة.

تصميم مبدع

واستوحي اسم المجلة الرسمية لـ«مركز محمد بن راشد للفضاء» من عالم الفضاء، مجرات، واستمدت ألوان الشعار الخاص بها من ألوان العلم الإماراتي الأبيض والأحمر والأخضر والأسود. من جانب آخر، يشمل تبويب المجلة 4 ملفات متمثلة في أخبار وموضوعات من «مركز محمد بن راشد للفضاء»، ملف علمي معرفي عالمي متخصص بعلوم الفضاء، ملف إداري، تجارب وعلوم وابتكارات.

وتشمل أعمال المجلة مختلف فنون العمل الصحفي من أخبار، تقارير، استطلاعات، مقالات، دراسات، ترجمات، صور فضائية خاصة، وأعمال إنفوغرافيك. ويجري تصميمها وإخراجها بما يتوافق مع فنون العمل الإعلامي الحديث المعتمد على المعلومة الدقيقة والمباشرة والقصيرة والصور الفنية العالية الجودة والرسوم التوضيحية، وغيرها. ويمكن الاطلاع على كافة الأبواب والمواضيع المنشورة في الطبعة الورقية من المجلة على الموقع الإلكتروني للمركز www.mbrsc.ae.

ومن أبرز المهام التي أوكلت الى المركز الإعداد والتنفيذ والإشراف على كل مراحل إرسال «مسبار الأمل» لاستكشاف كوكب المريخ، بالإضافة الى كل من المشروعات المتعلقة بعلوم وتطبيقات الأقمار الصناعية والمشروعات التخصصية كافة.