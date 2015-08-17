تفقد مستنداتها في النمسا وشرطة عجمان تعيدها

قدم مركز شرطة المدينة الشامل في القيادة العامة لشرطة عجمان، خدماته إلى عائلة إماراتية موجودة في العاصمة النمساوية فيينا، وذلك بعد أن شاهد رئيس مركز شرطة المدينة الشامل الرائد رائد عبيد الزعابي، خلال وجوده في أحد المراكز التجارية النمساوية لدى قسم خدمة العملاء، بطاقة هوية إماراتية وبطاقة بنكية تخص سيدة إماراتية، فأبدى لقسم خدمة العملاء استعداده للمساعدة في الوصول إلى صاحبتهما كونه من نفس البلد.

فرحبوا بذلك، وقام بالاتصال بمركز شرطة المدينة الشامل، وقدم له كافة المعلومات الخاصة بهذه المستندات، وفي أقل من ساعة تواصل المركز مع زوج السيدة الإماراتية في العاصمة النمساوية وأبلغه بالعثور على المفقودات.

وقام الرائد الزعابي بالتواصل مع مركز خدمة العملاء في المركز التجاري، وأبلغهم بعنوان العائلة، حيث تم تسليم الأمانات إليها. وكان المواطن علي بالحريفي الكتبي زوج صاحبة المفقودات، قد قدم شكره وتقديره إلى القيادة العامة لشرطة عجمان على جهودها وهي تعمل خارج الحدود.