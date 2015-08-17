15 أكتوبر موعد لاستلام طلبات المشاركة في جائزة رواد الابتكار

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد فترة استقبال طلبات المشاركة في جائزة رواد الابتكار حتى 15 من شهر أكتوبر القادم .. وذلك لافساح المجال لأكبر عدد ممكن من المتقدمين لها وحرصا على نشر ثقافة الإبداع والابتكار وتبني معايير التميز لدى طلبة التعليم العالي.

ويمكن الاطلاع عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على شروط التقدم للجائزة التي تهدف الى غرس مفاهيم التعليم الريادي وتنمية المهارات الابتكارية والبحثية وتكريم الطلبة المبتكرين الإماراتيين في مرحلتي التعليم الجامعي والدراسات العليا داخل الدولة وخارجها.

وتأتي الجائزة تجسيدا للاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " .

وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. إن الوزارة وفرت جميع أشكال الدعم والرعاية في سبيل رقي التعليم ودعم مسيرة النهضة التعليمية في الدولة..مشيرا الى أن الجائزة بمثابة قوة دافعة للطلاب كافة نحو دعم مسيرة التعليم العالي.

كما وجه بأن تسعى الجائزة الى ترجمة البحوث والأفكار العلمية للطلبة إلى مشاريع ابتكارية قابلة للتطبيق الاقتصادي بما يحقق مساهمتهم الفاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة .

ودعا معاليه إلى ضرورة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية كافة في إطار تشجيع منظومة الابتكار لترسيخ مجتمع المعرفة ودعم قطاع التعليم العام والتعرف على آليات تعزيز القدرات الوطنية وإكتساب القدرات البحثية والابتكارية.

وتتوقع الوزارة أن تحقق الجائزة امتدادا واسعا يغطي طلاب وطالبات التعليم العالي في الدولة وخارجها وذلك للانتقال من مفهوم الطالب المتلقي إلى الطالب المنتج من خلال خلق روح المنافسة بين الطلاب في منتجاتهم العلمية والابتكارية وتعميق المنهج التطبيقي لدى طلاب وطالبات التعليم العالي.

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