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حركة تنقلات وتغييرات لرؤساء مُدن البحر الأحمر

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حركة تنقلات وتغييرات لرؤساء مُدن البحر الأحمر حركة تنقلات وتغييرات لرؤساء مُدن البحر الأحمر

اللواء أحمد عبد الله، مُحافظ البحر الأحمر

قرر اللواء أحمد عبد الله، مُحافظ البحر الأحمر، إجراء حركة تنقلاتٍ وتغييرات مُوسعة بين عددٍ من رؤساء مدن المُحافظة، والتي شملت تعيين اللواء علي شوكت، رئيسًا لمدينة الغردقة، نقلًا من مدينة سفاجا، وتعيين اللواء محمد حلمي، رئيسًا لمدينة رأس غارب، نقلًا من مدينة حلايب، وتعيين اللواء هشام أمنه، رئيسًا لمدينة سفاجا، نقلًا من مدينة القصير، وتعيين اللواء يوسف الشاهد، رئيسًا لمدينة القصير، نقلًا من مدينة مرسى علم، فيما تم إقالة رئيس حي جنوب الغردقة.

ويذكر أنه قد تقرر، تعيين رؤساءٍ جدد لمدينتي حلايب ومرسى علم، وحي جنوب الغردقة، خلال الساعات المُقبلة.

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