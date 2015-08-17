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جنينه: انتهاء الاستعدادات لموسم الحج .. وخيمتين مكيفتين أمام الصالات للحجاج وأسرهم

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جنينه: انتهاء الاستعدادات لموسم الحج .. وخيمتين مكيفتين أمام الصالات للحجاج وأسرهم جنينه: انتهاء الاستعدادات لموسم الحج .. وخيمتين مكيفتين أمام الصالات للحجاج وأسرهم

ارشيفية

أعلن اللواء طيار أحمد جنينة رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، إنتهاء استعدادات المطار لموسم الحج لهذا العام، حيث تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بمطار القاهرة الجوي لراحة ضيوف الرحمن في رحلات السفر والعودة بعد أداء مناسك الحج.

وقال جنينة شركة ميناء القاهرة الجوي بتوفير عربات حمل الحقائب، حيث تم التعاقد على توريد ٤ آلاف عربة لتزويدها فى صالات المطار وتكون متاحة أمام الجميع المسافرين والقادمين من الخارج،  ويتم استلام أول دفعة الأسبوع القادم، وعددها 440 عربة.

وأضاف جنينه أنه تم التعاقد على إقامة خيمتين امام مبنى ركاب رقم 1، مبنى الركاب رقم 3 وكل خيمة مزودة بـ6 وحدات تكييف بداخلها كافة الخدمات التي يحتاجها والمستقبلين والمودعين.

وشدد جنينة على أن هناك غرفة عمليات سوف تتابع سفر وعودة الحجاج على مدى 24 ساعة يومياً وحل كافة المشاكل التي قد تطرأ أثناء السفر والعودة إضافة إلى مجموعة عمل من العلاقات العامة، لمساعدة الحجاج من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة ومصاحبتهم في إنهاء إجرائتهم وتوفير كراسى لهم.

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