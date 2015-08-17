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بالصور.. مصممة أزياء عراقية تتحدى “داعش” بعرض مسلح

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فقرة العسكري في عرض أزياء بالعراق

فقرة العسكري في عرض أزياء بالعراق

وسط أخبار “داعش” وتمدده في البلاد يمينًا وشمالاً، وضعت مصممة أزياء عراقية لمسة خاصة في عرض للأزياء في بغداد هذا الأسبوع، حيث خصصت جزءً منه لتحدي التنظيم الإرهابي، حسبما ذكرت “العربية نت”.

فقرة العسكري في عرض أزياء بالعراق

فقرة العسكري في عرض أزياء بالعراق

وعلى الرغم من الأضواء والبريق في العرض، كانت الحرب التي تخوضها البلاد مع تنظيم “داعش” حاضرة في ذهن المصممة “وفاء الشذر” التي قالت إن العرض اشتمل على خمس فقرات، وهي “الحداثة” و”الهاشمي” و”البغدادي” و”الفولكولور التاريخي” إلى جانب فقرة “العسكري”.

جانب من عرض الأزياء

جانب من عرض الأزياء

ووفقًا لـ “العربية نت”، خصصتها المصممة للتضامن مع الجيش العراقي، وشارك فيها شباب عراقيون ارتدوا ملابس عسكرية مموهة.

جانب من عرض الأزياء

جانب من عرض الأزياء

وأظهر مشهد للعرض عدداً من العارضين وهم يرتدون بزات شبه عسكرية، ويحملون أسلحة خفيفة في خواصرهم، في إشارة إلى الحرب ضد “داعش”.

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