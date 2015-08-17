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تجديد حبس متهم بإطلاق أعيرة نارية وحيازة سلاح نارى 15 يوما بسوهاج

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تجديد حبس متهم بإطلاق أعيرة نارية وحيازة سلاح نارى 15 يوما بسوهاج تجديد حبس متهم بإطلاق أعيرة نارية وحيازة سلاح نارى 15 يوما بسوهاج
قررت محكمة جنح سوهاج برئاسة المستشار أحمد غلاب وسكرتارية ناصر عز الدين، تجديد حبس المتهم اسلام – ر – ذ 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص وإطلاق أعيرة نارية فى مشاجرة بين عائلته وعائلة أخرى بدائرة المركز.

بدأت الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج بلاغا بحدوث مشاجرة بين عائلة المتهم وعائلة أخرى بسبب خلافات بينهما، وقام خلالها الطرفان بتبادل إطلاق الأعيرة النارية وبعد تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من السيطرة على المشاجرة والقبض على المتهم وبحوزته سلاح نارى وعدد من الطلقات.

وبمواجهة المتهم اعترف المتهم بالواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها الى 15 يوما .

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مصر 365