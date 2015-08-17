المرور تضبط 31 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وتمكنت الحملات المرورية بقيادة اللواء مجدى عز الدين مدير الإدارة العامة للمرور، من ضبط 31146 مخالفة مرورية متنوعة، و2254 دراجة بخارية مخالفة، و455 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى .. وضبط (46) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

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