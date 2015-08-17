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الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب فى مخزن أدوات منزلية بالطالبية

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الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب فى مخزن أدوات منزلية بالطالبية الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب فى مخزن أدوات منزلية بالطالبية
سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، برئاسة اللواء مجدى الشلقانى، مدير الإدارة، على حريق نشب صباح اليوم فى مخزن أدوات منزلية بشارع فيصل بمنطقة الطالبية.

وكانت قد تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة بلاغا بنشوب حريق بشارع فيصل بالطالبية وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وبصحبتهم سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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