بالصور.. تحرير طفل مختطف بالقليوبية بعد 24 ساعة من اختطافه

نجحت أجهزة أمن القليوبية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية فى تحرير طفل مختطف فى مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وطالب الجناة أسرة الطفل بمبلغ 2 مليون جنيه فدية.

كان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من العقيد جمال الدغيدى، رئيس فرع البحث الجنائى، بالواقعة.

انتقل على الفور اللواء عرفة حمزة، مدير مباحث القليوبية، لفحص بلاغ المدعو "عزت جمعة" 36 سنة تاجر مواد غذائية ومقيم ببهتيم – دائرة القسم ثان شبرا الخيمة، مفاده خطف نجله المدعو "عمر عزت" 6 سنوات ومقيم ذات العنوان.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث الجنائية، ورئاسة العميد حسام فوزى رئيس مباحث المديرية، والعقيد جمال الدغيدى رئيس البحث الجنائى بشبرا الخيمة، ووضعت خطة بحث هادفة لكشف غموض الحادث وتحديد الجناة وضبطهم وتحرير الطفل المختطف.

أثناء السير فى تنفيذ عناصر تلك الخطة ومن خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة والتعامل مع الهاتف الوارد منه الاتصالات بأهلية الطفل المختطف المستخدم فى مساومتهم فقد أسفرت جهود البحث إلى أن مرتكب الواقعة كل من "محمد. ر. م" 40 سنة ومقيم بهتيم – دائرة القسم، و"جيهان. ف. ع" 40 سنة ربه منزل ومقيمة سيدى بشر – الإسكندرية.. السابق اتهامها فى القضية رقم 957 جنح أحداث أول الرمل لسنة 1992- سرقة.. المحكوم عليها فى القضايا الآتية القضية رقم 34809 جنح قسم المنتزه ثان لسنة 2014م "سرقة تيار كهربائى".. بالسجن غيابى شهر القضية رقم 2762 جنح قسم الصالحية لسنة 2013م "تبديد" بالحبس شهر.. وذلك بالاشتراك مع آخرين.

عقب تقنين الإجراءات تم القيام بمأمورية برئاسة المقدم مصطفى لطفى، والنقيب محمود ندا معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، تنسيقاً وقطاع مصلحة الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية، وتم ضبط المتهمين المذكورين.. وتبين تواجد الطفل المختطف برفقتهم.

بمواجهتهما اعترف الأول بالتخطيط لارتكاب الواقعة انتقاما من والد الطفل ومساومته على مبلغ 2 مليون جنيه وقامت الثانية بتنفيذ المخطط، وأنه عقب خطف الطفل قام باحتجازه لدى المتهمة الثانية التى قامت بمساومة أهليته تليفونيا على المبلغ المالى.

تم اتخاذ إجراءات كف البحث عن الطفل، تحرر عن تلك الإجراءات محضراً ملحقاً بالمحضر الأصلى رقم 7164 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2015م وباشرت النيابة العامة التحقيقات.



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