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بالصور.. محميات البحر الأحمر تضبط شباك صيد مخالفة تغطي مناطق الشعاب المرجانية

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بالصور.. محميات البحر الأحمر تضبط شباك صيد مخالفة تغطي مناطق الشعاب المرجانية بالصور.. محميات البحر الأحمر تضبط شباك صيد مخالفة تغطي مناطق الشعاب المرجانية

ارشيفية

ضبطت محميات البحر الأحمر، مخالفات صيد لقوانين البيئة البحرية والمحميات الطبيعية من  خلال القيام بالصيد في مناطق الشعاب المرجانية وصيد خيار البحر واستخدام شباك نايلون ذات الفتحات الصغيرة وصل طولها نحو 4 كيلو متر، وذلك لصيد اسماك الزريعة الملونة.

وتمكنت إحدى الدوريات البحرية التي قادها الدكتور عبدالله عابد، الباحث البيئي  من ضبط  مساحة كبيرة من شباك الصيد المخالفة ذات فتحات صغيرة وغير مصرح بها فى اعمال الصيد طبقا لقوانين البيئة.

وتمكن افراد المحميات برئاسة ياسر سعيد وعبدالله عابد واحمد غلاب من ضبط شباك صيد مما يهدد الحياة البحرية وبيئة الشعاب المرجانية اللينة والصلبة، فيما قدم ياسر سعيد مدير المحميات مذكرة بالواقعة لعرضها على محافظ البحر الأحمر ووزيرة البيئة بأعمال الصيد المخالفة التي تهدد الحياة البحرية والثروة السمكية وبيئة الشعاب المرجانية.

وكشفت الواقعة  أن أعمال الصيد المخالفة التي تم ضبطها وراء إنتشار ظاهرة صيد خيار البحر وتكسير الشعاب المرجانية، وتم والتحفظ على الشباك المخالفة بعد سحبها من قاع البحر وجار تحديد الصيادين المتهمين، وتقرر تكثيف الدوريات البحرية بمختلف مناطق المحميات والجزر البحرية ومناطق الشعاب المرجانية لمنع وضبط اي مخالفات بيئية.

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